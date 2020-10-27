Коронавирус в Курске: кто может рассчитывать на помощь волонтеров?

Волонтеры помогают покупать продукты и лекарства, оплатить счета Фото: Светлана ВОЛКОВА

К волонтерам могут обращаться пожилые люди старше 60 лет, матери-одиночки с двумя и более детьми или ребенком-инвалидом, люди с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные граждане.

Добровольцы оказывают помощь в доставке еды или лекарств на деньги заявителя, забирают рецепты из поликлиники по предварительной договоренности заявителя и оплачивают услуги ЖКХ. Оказывается также психологическая поддержка.

Тем, кому необходима помощь волонтеров, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 или по телефону +7-920-727-78-70.

Волонтерами акции могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.