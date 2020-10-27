Курян призывают сообщать о продаже наркотиков

Курянам рекомендуют быть более бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Третий этап продлится до 30 октября.

- Сотрудники полиции проводят профилактическую работу в регионе и призывают курян не оставаться равнодушными к проблеме. Поделиться информацией о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону УМВД России по Курской области 36-82-65 или 02, с мобильного 102. Возможно, именно ваш своевременный звонок спасет чью-то жизнь от пагубного влияния запрещенных веществ, - сообщили в полиции.