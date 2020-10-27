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В Курске школы, больница и детсады остались без горячей воды и отопления

"Коммунальные сети" ссылаются на "плановый ремонт"
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе начался сезон отключений

В регионе начался сезон отключений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В связи с проведением плановых работ МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети» 27 октября с 09.00 до 12.00 часов будет прекращена подача горячего водоснабжения и отопления в Курске, - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

Горячую воду и отопление отключили по следующим улицам: Маяковского, ВЧК, Профсоюзная, Дубровинского, Островского, 1-я Новоселовка, 2-я Новоселовка, Театральный проезд, Интернациональная, Будко.

Также под отключение попали детсады: №17, №16, №1, Курский железнодорожный техникум, «Клиническая больница РЖД», Школы №34, №38.

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