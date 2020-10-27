Под Курском нашли авиабомбу

Снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в деревне Снова Поныровского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь обнаружена двухкилограммовая авиабомба. Она изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.