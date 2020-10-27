Под Курском сгорел дом с пристройкой

ЧП произошло в Тимском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:25 26 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Соколье Тимского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 17:44 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:47, ликвидировано в 17:51.

В результате пожара в жилом деревянном доме (обложен кирпичом) и в пристройке сгорела и обрушилась кровля.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.