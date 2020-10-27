Вице-губернатор упрекнул курских чиновников за групповые встречи

Чиновникам запретили делать групповые фото и обмениваться рукопожатиями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Обладминистрация обратилась к мэрам городов, главам районов и сельских советов с просьбой обратить внимание на соблюдение курянами масочного режима и всех противоэпидемических требований, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Представителям местного самоуправления рекомендовали минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от проведения массовых мероприятий, ни в коем случае не приглашать на публичные встречи пожилых людей, которые находятся в группе риска.

- Прошу всех повысить бдительность, мобилизоваться. Каждый на своем рабочем месте должен неукоснительно соблюдать масочный режим и требовать этого от всех остальных. К сожалению, я вижу часто в социальных сетях, что мэры и главы районов устраивают чествования, делают групповые фото, обмениваются рукопожатиями. Мало того, что они не исполняют рекомендации главного санитарного врача, но и другим подают дурной пример. Это в период пандемии недопустимо, - сказал вице-губернатор Юрий Князев.