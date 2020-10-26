В Курске налоговая перешла на работу по предварительной записи

Курянам советуют пользоваться онлайн-сервисами Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 26 октября прием посетителей в ИФНС России по Курску на улице Энгельса, 115 будет вестись только по предварительной записи. Ограничительные меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили в администрации региона.

Записаться на прием можно с помощью интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». В остальных налоговых органах Курской области прием и обслуживание пока идет в обычном режиме.

Региональное УФНС России рекомендует оставлять всю корреспонденцию в боксах, установленных перед входом в операционные залы. На конверте с документами обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и номер телефона для обратной связи. Из боксов сотрудники инспекции вынимают конверты ежедневно каждые три часа.

Для решения вопросов курянам рекомендуют обращаться в налоговые органы через онлайн-сервисы сайта ФНС России, «Личных кабинетов», почтовой связи.

Управление Федеральной налоговой службы России по Курской области обращает внимание на то, что эти меры реализуются в первую очередь для безопасности курян и просит отнестись к этому с пониманием.