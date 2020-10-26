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Спорт

Курянка Инна Дериглазова одержала победу на всероссийском турнире

Олимпийская чемпионка завоевала первое место
Ольга ДАНИЛОВА
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Инна снова прославила родной регион

Инна снова прославила родной регион

Фото: Светлана ВОЛКОВА

После полугодового перерыва Инна Дериглазова завоевала первое место на Всероссийском турнире по фехтованию на рапирах, который прошел в подмосковном Новогорске. Ни одна соперница не смогла нанести курянке более десяти уколов, сообщили в комитете по физической культуре и спорту Курской области.

В полуфинале Инна обыграла Аделю Абдрахманову из Татарстана – 15:6, а в решающем бою взяла верх над другой курской рапиристкой Кристиной Самсоновой – 15:8.