До конца года более тысячи курян призовут на срочную службу

Призыв в регионе идет полным ходом Фото: из открытых источников

Всего в армию отправится более одной тысячи курян в этот призыв. Из Железнодорожного округа Курска и Курского района призовут свыше 150 новобранцев.

В настоящее время в Курском районе разыскивают около 60 уклонистов, в Железнодорожном округе областного центра – 80.

- Мы делаем все возможное, чтобы найти тех, кто уклоняется от службы в армии. Проводим розыскные мероприятия в отношении тех, кто не является на заседание призывной комиссии и их местонахождение неизвестно. Еженедельно организуем утренние и вечерние рейды, в которых участвуют сотрудники комиссариата и отдела полиции, - рассказал военный комиссар Железнодорожного округа Курска и Курского района Сергей Гранкин.

Кроме того, родителям направляются письма, в которых разъясняются последствия несоблюдения законодательства о призыве на военную службу.

Сергей Гранкин напоминает, что за неявку по повестке предусмотрен штраф до 3 000 рублей, а при уклонении от мероприятий, проводимых военным комиссариатом, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Данные на "уклонистов" внесены в базу оперативного розыска «Призывник» УМВД.