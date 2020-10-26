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Записаться на компьютерную томографию куряне могут через "горячую линию"

Но сначала нужно будет попасть на прием к врачу
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне жалуются, что медуслуги в регионе не такие доступные, как хотелось бы

Куряне жалуются, что медуслуги в регионе не такие доступные, как хотелось бы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В онкологическом диспансере организована горячая линия, обратившись на которую куряне смогут получить информацию о порядке направления на компьютерную томографию в медицинские учреждения региона.

Звонки по телефону 8 (4712) 73-18-96 принимают с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

Операторы сообщают пациентам, в какое медицинское учреждение и к какому специалисту необходимо записаться на прием для назначения исследования.