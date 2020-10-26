В 124 курских школах обнаружили коронавирус

О продлении каникул пока речи нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области школьные каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября. Это решение было принято региональным комитетом образования и науки, чтобы минимизировать распространение коронавируса среди населения, сообщили в администрации региона.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Курской области, сейчас вопрос о продлении каникул не стоит. По окончании каникул перевод детей на дистанционное обучение будет проводиться точечно в зависимости от эпидситуации в классе.

С начала учебного года в 124 образовательных учреждениях региона были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в связи с чем классы перевели на дистанционное обучение.