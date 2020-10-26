Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Из Курска до Москвы можно будет доехать за 250 рублей

Тариф будет действовать только один день
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Пассажиров просят соблюдать масочный режим

Пассажиров просят соблюдать масочный режим

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках акции «Тариф единство» пассажиры поезда №722/721 «Москва- Курск» могут в праздничный день доехать до столицы по сниженной цене. Акция приурочена ко Дню народного единства.

Специальные условия распространяются на скоростной поезд с местами для сидения. «Ласточка» №722 отправляется из Курска в 05:26, прибывает в столицу в 11:20. В обратном направлении поезд № 721 выезжает в 16:35, прибывает в Курск в 22:28.

Период проведения акции и количество мест ограничено. Приобрести билеты со скидкой можно до 30 октября в кассах вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят санитарную обработку с применением моющих средств. Все современные вагоны поездов дальнего следования, в том числе дневных, оснащены специальными климатическими установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки!