Из Курска до Москвы можно будет доехать за 250 рублей

Пассажиров просят соблюдать масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках акции «Тариф единство» пассажиры поезда №722/721 «Москва- Курск» могут в праздничный день доехать до столицы по сниженной цене. Акция приурочена ко Дню народного единства.

Специальные условия распространяются на скоростной поезд с местами для сидения. «Ласточка» №722 отправляется из Курска в 05:26, прибывает в столицу в 11:20. В обратном направлении поезд № 721 выезжает в 16:35, прибывает в Курск в 22:28.

Период проведения акции и количество мест ограничено. Приобрести билеты со скидкой можно до 30 октября в кассах вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят санитарную обработку с применением моющих средств. Все современные вагоны поездов дальнего следования, в том числе дневных, оснащены специальными климатическими установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки!