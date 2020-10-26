Курянка лишилась полумиллиона рублей, поверив в выигрыш

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули Фото: Из архива КП.

Поздно ночью 46-летняя курянке в сообщении от неизвестного пользователя в социальной сети узнала, что стала победителем крупного розыгрыша. До этого женщина действительно вступила в группу, где счастливчик путем случайного генератора чисел должен был получить мобильный телефон последней модели.

Женщине предложили указать, хочет ли она забрать гаджет или денежную компенсацию. Она выбрала второй вариант.

Курянку не смутило, что для простой операции по зачислению денег на кредитку, у нее запросили полные личные данные, а также всю информацию о банковской карте. Она назвала номер, комбинацию с оборотной стороны и код, поступивший в смс.

Используя эту информацию, мошенники в личном кабинете оформили на ее имя кредит и перевели почти 570 тысяч рублей на подконтрольные счета.

С утра, обнаружив нулевой баланс, курянка пришла в полицию. Следственное подразделение завело уголовное дело по факту дистанционного хищения, сказали в УМВД.

Полиция убедительно просит запомнить: никто не сможет завладеть средствами, не располагая данными о банковской карте. Хотите сохранить деньги – никому не называйте информацию о банковской карте. Даже если сообщают о крупных выигрышах, блокировке карты или оформлении кредита. Просто прекратите разговор!

Располагая данными о карте, преступники похищают деньги в считанные секунды. За прошедшие выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей, только сказав данные о банковской карте.