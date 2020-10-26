В Курске на Северо-западе с автомобиля сняли колеса

Парни разукомплектовали ВАЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастных к краже запчастей и колес с автомобиля, припаркованного на проспекте Клыкова.

- Поздно вечером в дежурную часть от случайных прохожих поступила информация, что подозрительные люди снимают колеса и запчасти с ВАЗа десятой модели. На место для проверки прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Хозяин авто подтвердил, что машину действительно разукомплектовали, - рассказали в полиции.

Подозреваемых нашли в соседнем дворе, когда они пытались установить похищенные запчасти на свой транспорт. Выяснилось, что кражу совершили молодые люди 20 и 19 лет из Солнцевского района. Одному из них приглянулись запчасти с ВАЗа, оставленного на стоянке, подходящие под его машину. Ночью вместе со своим другом они разобрали чужой транспорт и сразу хотели установить себе. Тогда их и задержали. Запчасти и колеса изъяли и вернули владельцу.

По предварительным данным ущерб составил 10 тысяч рублей. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.