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В Курске продолжаются «масочные» рейды

За два дня проверили более 200 единиц транспорта
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении трех пассажиров без масок составили протоколы

В отношении трех пассажиров без масок составили протоколы

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске прошел очередной рейд, направленный на соблюдение водителями и пассажирами общественного транспорта «масочного режима».

В мониторинге приняли участие представители городского департамента транспорта, комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, УМВД, УГИБДД, МЧС.

Во время рейда проверили более 200 транспортных единиц, провели разъяснительную беседу с пассажирами и водителями. В отношении трех пассажиров без масок составили протоколы об административных правонарушениях.

Также проверили семь автомобилей такси, один водитель оказался без маски.