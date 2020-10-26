В Курске продолжаются «масочные» рейды

В отношении трех пассажиров без масок составили протоколы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске прошел очередной рейд, направленный на соблюдение водителями и пассажирами общественного транспорта «масочного режима».

В мониторинге приняли участие представители городского департамента транспорта, комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, УМВД, УГИБДД, МЧС.

Во время рейда проверили более 200 транспортных единиц, провели разъяснительную беседу с пассажирами и водителями. В отношении трех пассажиров без масок составили протоколы об административных правонарушениях.

Также проверили семь автомобилей такси, один водитель оказался без маски.