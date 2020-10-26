В Курской области за неделю произошло 50 пожаров

Неоднократно в области горели автомобили Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшую неделю в Курской области произошло 50 пожаров. 21 октября в Охочевке Октябрьского района загорелся деревянный сарай и навес с сеном. При тушении пожара в квартире в Курске спасатели спасли 21 человека. Неоднократно в области горели автомобили. 22 октября в Фатеже огонь повредил «Форд Фокус».

Более 200 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали для ликвидации последствий ДТП. Пять раз группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала на сообщения о случаях обнаружения взрывоопасных предметов военных лет.

Уважаемые куряне! Если вы стали участником или свидетелем происшествия, незамедлительно обращайтесь в Службу спасения по телефонам «101» и «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.