За сутки коронавирус подтвердился у 112 курян

На сегодняшний день скончались 77 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 26 октября, в Курской области всего зарегистрировано 10 294 (+112) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 767 (+229) пациентов. На сегодняшний день скончались 77 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +47
Касторенский +10
Большесолдатский +9
Пристенский +8
г. Щигры +7
Медвенский +5
Беловский +4
Горшеченский +4
Суджанский +4
Тимский +4
г.Железногорск +3
Щигровский +2
г. Дмитриев +1
Дмитриевский +1
г. Обоянь +1
Советский +1
г. Фатеж +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.