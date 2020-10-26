За сутки коронавирус подтвердился у 112 курян

На сегодняшний день скончались 77 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 26 октября, в Курской области всего зарегистрировано 10 294 (+112) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 767 (+229) пациентов. На сегодняшний день скончались 77 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +47

Касторенский +10

Большесолдатский +9

Пристенский +8

г. Щигры +7

Медвенский +5

Беловский +4

Горшеченский +4

Суджанский +4

Тимский +4

г.Железногорск +3

Щигровский +2

г. Дмитриев +1

Дмитриевский +1

г. Обоянь +1

Советский +1

г. Фатеж +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.