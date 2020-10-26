Под Курском обнаружили боевую гранату

Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 октября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты военных времен в селе Пселец Пристенского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция.

Саперы изъяли гранату РГД-1. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Всего в этом году курские спасатели извлекли более 600 снарядов времен Великой Отечественной войны. Пиковое время обнаружения взрывоопасных предметов приходится на время полевых работ - с весны по осень. Обычно о таких находках сообщают местные жители.