Каникулы курским школьникам советуют провести дома или на даче

Дети легко переносят коронавирус, но являются опасными распространителями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подошла к концу первая четверть этого учебного года. С 26 октября начались школьные каникулы.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции во время каникул детей соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

- Каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. Детям не следует ради развлечения посещать торговые центры, - сказали в администрации региона. - Нередко дети бессимптомно переносят болезнь и приходя домой, очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.