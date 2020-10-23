В Курской области за сутки задержали семь пьяных водителей

Курские полицейский за сутки выявили семь пьяных водителей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские полицейские за сутки выявили семь пьяных водителей, всех их отстранили от управления. В отношении троих из них возбудили уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Северном отделе полиции Курска возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего водителя. Год назад курянина лишили прав за управление транспортом в состоянии опьянения, однако вновь попал в поле зрения полиции за аналогичное нарушение.

Первый раз мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Дознаватель обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на автомобиль нарушителя. В настоящее время транспорт арестован, его стоимость составляет 100 тысяч рублей.

Мужчина не сможет воспользоваться автомобилем до окончания расследования уголовного дела. Кроме того, санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. В случае, если суд признает вину гражданина, а он не выплатит положенный штраф, то арестованный автомобиль в установленном порядке может быть обращен в доход государства.