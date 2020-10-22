Под Курском продавец похитила из магазина 70 тысяч рублей

Похититель явно знал код, так как металлический ящик не был взломан Фото: Из архива "КП"

В полицию Железногорска обратилась директор одного из магазинов и заявила о краже денег. Женщина утром пришла на работу, открыла сейф и увидела, что из него пропали 70 тысяч рублей.

Похититель явно знал код, так как металлический ящик не был взломан. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги похитила работница магазина. После окончания смены, 26-летняя продавец-кассир, выпив спиртного, решила поехать в гости к своим знакомым в другой регион.

Своих денег на оплату поездки женщине не хватило. Она вернулась на работу и забрала из сейфа наличные. Ранее она запомнила код к ящику, когда случайно зашла в кабинет к руководству.

Большую часть суммы к моменту задержания подозреваемая успела потратить, чуть больше 12 тысяч рублей у нее изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.