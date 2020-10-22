В Курской области разыскивают водителя, который сбил пешехода

Очевидцев просят позвонить в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 октября примерно в половине десятого вечера на улице Ленина, рядом с домом 10 Обояни Курской области неизвестный водитель на автомобиле «ВАЗ 21099» сбил 25-летнего пешехода.

- Авто ехало со стороны улицы Ленина в направлении улицы Урицкого Обояни, - рассказали в ГИБДД. - Пешеход шел по левому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, либо по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Обоянскому району: 8(47141)2-19-95.