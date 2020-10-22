За сутки от коронавируса умерли три женщины в Курской области

В регионе зарегистрировано сразу три летальных случая Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 октября в Курской области всего зарегистрировано 9 863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе 99 за последние сутки. Всего выписано 7 370 пациентов, в том числе 20 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 70 (в том числе три женщины 64, 68 и 79 лет за последние сутки) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске - 39, Рыльске - 18 и Железногорске - 14.