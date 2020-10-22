В Курске на проспекте Клыкова огонь повредил три автомобиля

Возгорание произошло в одном из дворов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:25 22 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Клыкова в Курске.

- По прибытии в 02:29 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:33, ликвидировано в 02:36, - сообщили в МЧС.

В результате пожара в автомобиле «Лада Ларгус» повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие передней части капота автомобиля, капот, передние колеса, так же частично поврежден салон. В результате теплового воздействия в автомобиле «Лада Приора» повреждены задняя часть багажника, бампера и заднее правое крыло. В автомобиле "Шевроле Лачетти" повреждены задняя часть багажника, заднее крыло, бампер, заднее правое колесо, стекло и частично вещи б/у. Без пострадавших.

Пожар тушили десять человек, четыре единицы техники.