Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 49 километров дорожного покрытия на 47 улицах Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершаются дорожные работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовность объектов составляет более 90%. Подрядчики полностью завершили укладку асфальта, сейчас идут отделочные работы.

Рабочие оборудуют съезды, благоустраивают тротуары, устанавливают дорожные знаки и восстанавливают искусственные неровности. Работы планируют завершить до конца месяца.

Благодаря экономии дорожники в этом году смогут отремонтировать дополнительно участок протяженностью 700 метров на улице Еремина. Рабочие уже срезали старый асфальт, уложили выравнивающий слой, заменили бортовой камень, подняли колодцы и уложили верхний слой асфальта. В здесь установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 49 километров дорожного покрытия на 47 улицах Курска.