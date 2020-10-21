В администрации Курска приостановили прием граждан

С 22 октября приостановлен прием граждан в администрации города Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Распоряжением администрации города Курска приняты дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории областного центра. С 22 октября 2020 года приостановлен прием граждан в администрации города Курска.

В случае необходимости граждане могут обратиться в администрацию города Курска следующими способами:

почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 1 Администрация города Курска;

через интернет-приемную на официальном сайте Администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/content/internet-priemnaya-a..;

по электронной почте на E-mail администрации: gorod@kurskadmin.ru;

по телефону: (4712) 55-47-90, 51-25-72;

опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании Администрации города Курска (ул. Ленина, 1).