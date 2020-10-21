Под Курском в Советской ЦРБ открыли отделение для пациентов с коронавирусом

Больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарственными препаратами Фото: Из архива "КП"

В Советской центральной районной больнице открыли стационар для приема пациентов с COVID-19. Здесь организовали 50 мест с подачей кислорода, всего здесь планируют открыть 65 коек. В учреждении уже лечатся девять пациентов.

Больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарственными препаратами. Сейчас набирают дополнительный штат сотрудников. Шесть ординаторов из КГМУ будут работать здесь в качестве помощников врача.

В Советскую ЦРБ будут маршрутизировать пациентов и из Горшеченского и Касторенского районов. Дополнительные койки также появятся в Солнцевской, Фатежской, резервные - в Тимской ЦРБ, чтобы часть пациентов лечили в районных больницах. «Тяжелых» пациентов будут привозить в Курск.