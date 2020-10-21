В Курской области стерилизовали более 900 бездомных животных

Работа по стерилизации проводится совместно с зоозащитниками Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За девять месяцев этого года в Курской области отловили, стерилизовали, привили и вернули в среду обитания более 900 бездомных животных. Работа по стерилизации проводится совместно с зоозащитниками.

В регионе работают три частных приюта: на 130 животных - близ села Лобазовка Октябрьского района, на 90 животных - близ деревни Чаплыгино Курского района, на 100 животных - в деревне Новые Дворы Фатежского района.

Отловом бездомных четвероногих занимаются также два индивидуальных предпринимателя и организации «Добрый город» и «Экосервис».

«Благодаря проводимой работе в регионе отмечается тенденция к снижению количества случаев бешенства животных, в том числе среди бездомных собак и кошек. Если в 2018 году их было зарегистрировано 86, то в 2019 году уже 19, в 2020 году - восемь случаев», - сообщил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.