36-летний курянин совершил несколько краж и до смерти избил знакомого

Обвиняемый схватил табурет и несколько раз ударил им оппонента по голове Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Курска. Мужчину обвиняют в пяти преступлениях – краже, грабежах и в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

9 апреля 2020 года ночью пьяный обвиняемый находился со своим 36-летним знакомым в доме, расположенном во 2-м Агрегатном переулке Курска. Собутыльники повздорили, обвиняемый схватил табурет и несколько раз ударил им оппонента по голове, а затем приложился и кирпичом. От полученных травм мужчина скончался 14 апреля в больнице.

Кроме того, 20 февраля 2020 года днем пьяный обвиняемый, на трамвайной остановке на улице 2-й Агрегатной украл мобильник у незнакомого мужчины, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

17 марта 2020 года днем обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в торговом зале магазина, расположенного по улице К. Зеленко в Курске, украл продукты на сумму более 1200 рублей.

23 марта 2020 года вечером обвиняемый, находясь в продуктовом магазине, расположенном на улице Интернациональная города Курска, попытался открыто похитить продукты и алкоголь на сумму более 2,5 тысяч рублей, но был задержан продавцом.

В ночь с 4 на 5 апреля 2020 года обвиняемый, проходя мимо дома, расположенного на улице Ильича в Курске, украл три посаженные туи, причинив ущерб владельцу на сумму 3900 рублей.

7 апреля 2020 года днем обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, расположенного по улице 3-я Агрегатная города Курска, совершил кражу продуктов питания на сумму более 2,5 тысяч рублей.

9 апреля 2020 года ночью пьяный мужчина. находясь в жилище своего знакомого, украл телефон, причинив ущерб на сумму более восьми тысяч рублей.

13 апреля 2020 года вечером обвиняемый находился в торговом зале магазина, расположенного по улице 3-я Агрегатная города Курска, пытался совершить кражу продуктов питания и спиртного на сумму более 2 700 рублей, однако был задержан сотрудником магазина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.