Под Курском нашли три минометные мины

Опасные боеприпасы вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

21 октября в Службу спасения по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны около села Березнеки Рыльского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли три минометные мины калибром 81 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничижения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.