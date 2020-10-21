На Курскую область опустится туман

Температура: ночью +1…+6 ºС, днем +9…+14 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 21 октября и в течение суток будет облачно. Местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью южный 5-8, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура: ночью +1…+6 ºС, днем +9…+14 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.