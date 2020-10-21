В Курске продолжают убирать незаконные провода

Ранее около трех километров незаконных линий убрали с опор на улицах Школьной и Ямской
В Курске продолжаются работы по ликвидации незаконно установленных проводов. Во время очередного рейда убрали провода на улице 2-я Новоселовка в Железнодорожном округе.
Ранее около трех километров незаконных линий убрали с опор на улицах Школьной и Ямской, на очереди – улица Мирная, проспект Ленинского Комсомола.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска ведет обстоятельную инвентаризацию, в процессе которой все собственники обязаны заключить договор с городом. В противном случае провода будут срезаны.