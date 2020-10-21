У курянина изъяли более килограмма марихуаны

Запрещенные вещества изъяли и по решению суда их уничтожат Фото: Из архива "КП"

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники железногорской полиции в ходе разыскных мероприятий получили сведения о том, что местный житель хранит у себя запрещенные вещества.

Во время проверки информации, в сарае 42-летнего гражданина обнаружили растительные наркотики общим весом более килограмма. Мужчина пояснил, что в конце лета нашел кусты конопли на заброшенном поле недалеко от дома. Он собрал их и спрятал для личного пользования.

Запрещенные вещества изъяли и по решению суда их уничтожат. В отношении мужчины возбудили уголовное. Курянину грозит до десяти лет лишения свободы.