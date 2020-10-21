В Курске открылась выставка Владимира Соколинского

Выставка будет работать до 30 октября

В выставочном зале «Звездный» открылась международная выставка «Владимир Соколинский и его ученики». На ней представлено более 150 работ Владимира Соколинского и его учеников - живописцев из Сербии, Белгорода, Старого Оскола, Курска, Курской области, а также студентов художественно-графического факультета КГУ.

Выставка будет работать до 30 октября с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник). При посещении выставки необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4712) 70-20-69.