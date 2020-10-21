Курский подросток воспользовался чужой банковской картой

Забрав банковскую карту, молодой человек в разных магазинах накупил товаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Курска. Подростка обвиняют в краже с банковского счета.

20 июня 2020 года в период с 13 до 19 часов обвиняемый находился около жилого дома по улице Маяковского в Курске. Парень заметил лежавшую на асфальте визитницу, в которой находилась банковская карта.

Забрав ее, молодой человек в разных магазинах накупил товаров на сумму более трех тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.