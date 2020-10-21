Часть Курска останется без света

Электросети проводят плановые работы Фото: Из архива "КП"

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях 21 октября будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам:

С 09-00 до 17-00:

1-6-й Вольные переулки, 1-7-й Каштановые переулки, Просторная.

С 10-00 до 15-00:

Н. Казацкая, Масловка,4-й Косиновский пер., 1-й Заречный пр. Заречная, В. Луговая, Денисовский пер.,1-я, 2-я Орловская.

С 15-00 до 17-00:

3-я Стрелецкая, 2-й Средний п-к, 4-я Стрелецкая, 1-й Средний п-к, Новоселовка, 5-я Стрелецкая, Стрелецкий пр-д., Борзеновская, 1 Тимской п-к, Тимская 5-23, Борзеновский п-к. Новоселовский п-к 4-16,5-39, 2-я Новоселовка 46-66, Новоселовка 40-64,36А,38. 5-й Стрелецкий п-к 3-9, ,3-й Средний п-к, 2-я Стрелецкая. 1-я Стрелецкая 8,25-29, 2-й Стрелецкий п-к 1-39,2-28, 6-й Стрелецкий п-к 2-16,3-й Стрелецкий п-к. 1-й Стрелецкий п-к 2-26,5-31, 2-я Стрелецкая 1-35,2-42, 3-й Средний п-к 3-25, Малая Новоселовка 2-40,1-35, Борзеновская, пост Кривец 16,2-я Новоселовка 8-66. 2-я Новоселовка 3,5,5А,1В, 1-я Стрелецкая 21,6,16. Бочаровская, Борзеновская,Водяная, Сушковская. Ново-Бочаровка, Старая Бочаровская.

Тел. для справок: 35-07-46.