Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Курской области отменили особый противопожарный режим

Курянам разрешили разводить открытый огонь
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Куряне все равно должны соблюдать правила пожарной безопасности

Куряне все равно должны соблюдать правила пожарной безопасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 октября в Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал больше трех месяцев.

На сегодняшний день повсеместно по региону установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.

Напомним, с 14 июля на территории Курской области действовал особый противопожарный режим. В этот период в регионе осложнилась пожарная обстановка, связанная с многочисленными палами сухой травы. Ежедневно регистрировалось более ста таких происшествий. Всего же с начала введения особого противопожарного режима на территории региона произошло более 2600 пожаров.

Из основных послаблений, которые связаны с отменой особого режима, - разрешено разводить открытый огонь. Однако при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей;

- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей.

ЧП