В Курской области отменили особый противопожарный режим

Куряне все равно должны соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 октября в Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал больше трех месяцев.

На сегодняшний день повсеместно по региону установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.

Напомним, с 14 июля на территории Курской области действовал особый противопожарный режим. В этот период в регионе осложнилась пожарная обстановка, связанная с многочисленными палами сухой травы. Ежедневно регистрировалось более ста таких происшествий. Всего же с начала введения особого противопожарного режима на территории региона произошло более 2600 пожаров.

Из основных послаблений, которые связаны с отменой особого режима, - разрешено разводить открытый огонь. Однако при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей;

- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей.