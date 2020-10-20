В Курске откроют доплабораторию для тестирования на ковид

Ситуация с заболеваемостью в регионе вновь осложнилась Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил о планах открыть дополнительную лабораторию для тестирования на коронавирус. Исследования будут проводиться на базе онкоцентра. Предполагается, что мощность площадки составит 500 тестов в сутки.

Новые места для больных COVID-19 планируют организовать в Фатежской, Солнцевской ЦРБ, горбольнице №1 Курска. Сейчас решается кадровый вопрос.

- Ситуация непростая, потому что весной мы закрывали плановую медпомощь, а сейчас её оказывают. Те больницы, которые мы закрываем, там работаем с персоналом - многие сотрудники готовы учиться работать с пациентами с коронавирусом. Кроме того, 200 студентов старших курсов и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ЦРБ с ковид-положительными пациентами, – рассказал Андрей Белостоцкий.

Всего в регионе развернуты 1254 койки для ковид-положительных пациентов.