Вакцинировать курян в массовом порядке от коронавируса начнут в 2021 году

В регионе растет число заражений Фото: Из архива КП.

Вакцина от ковид, в объеме, достаточном для массовой вакцинации населения, поступит в Курскую область в начале 2021 года, заявили чиновники региона на заседании оперативного штаба.

До конца октября в Курскую область поставят 900 доз вакцины. Она пойдет для прививок учителям, медработникам и соцработникам. Напомним, вакцинация проходит в добровольном порядке.

По словам губернатора региона Романа Старовойта, куряне уже начали "требовать прививку".