Вакцинировать курян в массовом порядке от коронавируса начнут в 2021 году

В регионе растет число заражений
Фото: Из архива КП.
Вакцина от ковид, в объеме, достаточном для массовой вакцинации населения, поступит в Курскую область в начале 2021 года, заявили чиновники региона на заседании оперативного штаба.
До конца октября в Курскую область поставят 900 доз вакцины. Она пойдет для прививок учителям, медработникам и соцработникам. Напомним, вакцинация проходит в добровольном порядке.
По словам губернатора региона Романа Старовойта, куряне уже начали "требовать прививку".