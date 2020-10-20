На въезде в Курск установят "лежачих полицейских"

На въезде в город поставили "лежачих полицейских" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские дорожники приступили к обустройству искусственных дорожных неровностей на пешеходном переходе, ведущем к Моковской средней общеобразовательной школе.

- Работы были запланированы в этом году, так как переход считается опасным – школа располагается около трассы с довольно интенсивным автомобильным движением. Несмотря на то, что переход обозначен необходимыми дорожными знаками и мигающим светофором, необходимо было обеспечить его дополнительными мерами безопасности, - пояснили в администрации региона.

В течение двух дней на автомобильной дороге в деревне 1-я Моква будут обустроены «лежачие полицейские», установлены дополнительные знаки "ограничение скорости", "приближение к искусственной неровности" и "искусственная неровность", а также нанесена соответствующая разметка.