Под Курском погиб водитель

ДТП произошло поздно вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

Смертельное ДТП произошло в Беловском районе 19 октября примерно в 22.55. 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал по автодороге «Белица-Белая» Беловского района Курской области со стороны села Песчаное в сторону деревни Гирьи.

По пути следования на шестом километре автодороги по предварительным данным но не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель погиб на месте, рассказали в полиции.