Безработную курянку подозревают в серии краж из супермаркетов

Девушка уже попадалась на кражах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске сотрудники полиции установили 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении серии краж из сетевых супермаркетов. Женщина в основном брала продукты и бытовую химию. Злоумышленница, выбирала момент, когда за ней никто не наблюдал, прятала товар в сумку и выносила из торгового зала. Уже установлена ее причастность к четырем кражам, сказали в полиции. Ранее горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Девушка безработная.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В адрес руководства торговых объектов с недостаточной системой охраны, сотрудниками полиции вынесены соответствующие предписания о должном обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей.

В полиции напоминают: за совершение краж чужого имущества граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ. Наказание за данный вид преступления варьируется от выплаты штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, в зависимости от квалифицирующих признаков.