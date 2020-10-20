Пожар в центре Курска: эвакуирован 21 человек

Пожар произошел в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сообщение о пожаре в областном центре поступило на пульт службы спасения 19 октября в 18:01. Жильцы дома по улице Ленина 31 почувствовали запах дыма и незамедлительно позвонили в пожарную охрану.

Через несколько минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к разведке помещений: пожарными спасены 21 человек – их вывели в специальных защитных масках, так как во всем подъезде было сильное задымление, угрожавшее жизни и здоровью людей. Еще троим жильцам огнеборцы помогли эвакуироваться на свежий воздух, сообщили в МЧС.

Как выяснилось, источник огня находился в квартире на третьем этаже, в которой проживал 54-летний мужчина. Курянин был пьян. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате происшествия закопчена вся квартира и частично подъезд, повреждены личные вещи и мебель.

Пожар тушили 25 человек и восемь единиц техники. Благодаря внимательности соседей и оперативным и грамотным действиям пожарных трагедии удалось избежать – никто из людей не пострадал.