В Курске проверяют масочный режим в магазинах

Масочный режим проверяют в магазинах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом - за последние сутки зарегистрировано 105 новых больных - усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других санитарных требований.

Так, за последнюю неделю сотрудники комитета экономического развития администрации Курска, совместно со специалистами Роспотребнадзора, комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, УВД города Курска и окружных администраций провели 11 рейдов по торговым центрам, магазинам и предприятиям бытового обслуживания.

Рабочие группы проверили 203 объекта, составили 10 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности»).

Контроль по соблюдению масочного режима будет продолжаться, сказали в мэрии.