Под Курском перезахоронили останки неизвестного солдата

Церемония прошла на территории братской могилы в Беловском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Гоптаровка Беловского района перезахоронили останки бойца, погибшего при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Имя солдата установить не удалось. Останки красноармейца обнаружили поисковые отряды «Курская земля» (Курск) и «Новое поколение (п. Пристень). Бойца похоронили на территории братской могилы в селе Гоптаровка. В церемонии захоронения приняли участие представители районной администрации, поисковики и жители села.

В 2020 году в Курской области во время работы «Вахты памяти» поисковыми отрядами найдены останки 94 советских солдат. Всего же за время работы «Вахты памяти» в регионе обнаружены останки более 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, выявлены места захоронений около 20 тысяч человек. Установленные имена занесены во Всероссийскую Книгу памяти.