В Курске разыскивают мужчину, который снял 48 тысяч рублей с карты пенсионера

Полиция ведет розыск Фото: Из архива КП.

В Курске мужчина на улице почувствовал себя плохо и присел на скамейку. К нему подошел неизвестный и сообщил, что за сидение на лавочке полагается штраф в тысячу рублей. Курянин, испугавшись, согласился сразу заплатить взыскание, но вспомнил, что наличных при себе нет. Незнакомец предложил помочь и провести оплату картой в ближайшем терминале. Пенсионер передал мужчине кредитку и назвал пин-код. Спустя время неизвестный вернулся и возвратил карту, сообщив, что теперь пожилой человек может спокойно передвигаться.

Только спустя две недели пенсионер понял, что вместо штрафа в тысячу рублей неизвестный обналичил 48 тысяч.

- Сейчас подозреваемого устанавливают. Все, кто располагает информацией о его личности и местонахождении, могут круглосуточно обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, к любому сотруднику полиции, - сказали в УМВД.

Сам подозреваемый может явиться в Северный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.