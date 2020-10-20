Пожар под Курском тушили 18 человек

Пожар произошел вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 20:36 19 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Любимовка Кореневского района.

- По прибытии в 20:45 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:52, ликвидировано в 21:04, - сообщили в МЧС.

Пожар в жилом доме повредил кровлю и стены по всей площади.

Огонь тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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