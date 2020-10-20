Малоимущие куряне по соцконтракту смогут получить деньги

Получатели финансовой помощи должны будут пройти переобучение, трудоустроиться, начать развивать собственное дело или вести личное подсобное хозяйство Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области малоимущие семьи и граждане в 2021 году смогут получить поддержку по соцконтракту. Социальный контракт – соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума; это позволит им преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Курская область в следующем году получит субсидию на софинансирование программы социального контракта. В целом на ее реализацию будет направлено 190 млн рублей, в том числе и средства, которые региону выделят из федерального бюджета. Уже подписано соответствующее соглашение с Минтрудом России, сообщает областной комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Получатели финансовой помощи должны будут взять на себя обязательства, например пройти переобучение, трудоустроиться, начать развивать собственное дело, вести личное подсобное хозяйство. Средства также можно будет направить на ремонт жилья, покупку товаров первой необходимости, лечение.

В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Эта программа позволит оказать поддержку 5,5 тысячам малоимущих семей Курской области.