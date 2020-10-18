Спасатели предупреждают жителей Курской области о дождях и ветре

По прогнозу курских синоптиков, до конца дня 18 октября на территории области будет облачно с прояснениями. Днем будут небольшие дожди. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 19 м/с. Температура воздуха по региону 8-13º выше нуля.

Специалисты ГУ МЧС по Курской области при такой погоде рекомендуют:

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину ставьте в гараж, при отсутствии гаража паркуйтесь вдали от деревьев;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае беды обратитесь по номеру «112».