За сутки в Курской области выявили еще 97 случаев коронавируса

фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прирост зараженных за минувшие сутки в Курской области составил 97 человек. По данным оперативного штаба на 18 октября, новые случаи зарегистрировали: в Куске - 52, Железногорске - 14, Касторенском районе - семь, в Дмитриеве - шесть, Горшеченский, Курский, Железногорский районы и Обоянь - по три, Дмитриевский и Обоянский районы - по два, Советский и Фатежский районы - по одному.

Всего в регионе выявили 9466 зараженных коронавирусом. Окончили лечение и выписали 7 241 пациента. На сегодняшний день скончались 65 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.